Vendula Pizingerová by si i po padesátce troufla na miminko. Manžel nadšený není

Své zatím poslední dítě přivedla prezidentka nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Pizingerová na svět v osmačtyřiceti letech. "Kdyby bylo na mně, tak by Pepíček přišel na svět dřív," říká s tím, že ale nelituje a energie má zatím dost. "Věřím, že mi síly nedojdou, zatím to zvládám, ale popravdě mi teď dává víc zabrat Jakub, kterému je sedmnáct," dodává se smíchem Pizingerová.

V rozhovoru pro pořad Matky sobě také přiznala, že stále neopustila myšlenku mít doma ještě holčičku. "Hodně chodím po nemocnicích a vidím tam ty holčičky, tak to bych ji vždycky drapla a odnesla domů. Mně by to nevadilo. Nikdy mi nevadilo ani těhotenství, ani kojení a se všemi dětmi jsem přibrala hrozně málo, možná bych mluvila jinak, kdybych přibrala třicet kilo," rozvyprávěla se.

Poté ale musela dodat, že doma z jejího nápadu už tak nadšení nejsou. "Ale na druhou stranu, když jsem to říkala manželovi, tak ten jenom kroutil očima. Prý teď jsme se po dvou letech dostali z nejhoršího a bylo by to znova," tlumočila partnerovy obavy z toho, jak zvládnout náročné začátky s miminkem.

Navíc uznává, že počít dítě v tak vysokém věku není vůbec jednoduché. "Moc snadno to nejde, myslím, že je to spíš náhoda. A že tady už nerozhoduje psychika, ale jestli máš ještě 'áčkový' vejce," říká se svým typickým humorem.

Další věcí je, že na chod domácnosti je Pizingerová téměř sama, manžel ani starší syn se podle ní například do úklidu příliš nezapojují. "Už to neřeším. Na začátku jsem tady šílela, že je špinavá podlaha, že jsou tady psi, že od dítěte něco padá a Josefovi je to jedno. Stejně tak Kubovi. Kdybych to řešila, tak se z toho zblázním. Jak se říká - bordel v bytě, šťastné dítě," uzavírá optimisticky.

Stěžovat si každopádně nemůže na to, že by její o více než patnáct let mladší manžel Josef věnoval synovi málo pozornosti. "Na druhou stranu, Josef, když má čas, tak se Pepíčkovi věnuje a já myslím, že to ještě přijde. Už teď, jak mu budou tři roky a dobře mluví, tak s ním dělá věci, které pro takhle malé děti asi nejsou úplně typické," řekla s tím, že je ráda, že její syn tráví hodně času venku a ne u pohádek.