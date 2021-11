Strach ze stárnutí i boj s depresí. České celebrity, které si sáhly na život

Úspěšný skladatel Karel Svoboda trpěl bipolární poruchou a zastřelil se na zahradě svého jevanského domu 28. ledna 2007. Jeho druhá žena Vendula Pizingerová pro Aktuálně.cz promluvila o tom, jak se s jeho smrtí srovnávala: "Štvalo mě to, když se to stalo, a především proto, že všichni věděli všechno. Všichni byli informováni o všem, jako by s námi seděli v kuchyni. Ale ani já dodneška nevím, co se stalo. Tak jak to mohli vědět cizí lidi? Někteří lidé mě s ním budou spojovat až do konce života. A vlastně na tom není nic špatného. Byl to geniální člověk a není se za co se stydět."

