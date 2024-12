Ve StarDance končí Lucie Vondráčková. Podle fanoušků měla být ve finále

Po předchozím charitativním večeru, kdy žádná dvojice soutěž neopustila, se taneční soutěž StarDance vrátila k vyřazování. Po součtu bodů poroty, diváků a bodů z minulého dílu se cesta k vítězství uzavřela pro Lucii Vondráčkovou a Lukáše Bartuňka. Pro svůj poslední večer v soutěži si připravili slowfox a moderní tanec, za který získali od poroty plný počet bodů, ale divácké hlasy rozhodly jinak.

"Jsme neskutečně vděční, že jsme mohli být součástí tak profesionálního týmu. Byla to jízda s tebou, s novými věcmi, které jsem se naučila a o sobě dozvěděla. Bylo to neskutečné," sdílela své dojmy Lucie směrem ke svému tanečnímu partnerovi i fanouškům. Lukáš dodal, že odcházejí spokojení, protože "končí s plnými desítkami" a on se těší na více času se svým synem.

Poslední dvojicí v boji o setrvání stáli s Vondráčkovou i Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou. Ti ale opět přesvědčili diváky a na sociálních sítích se tak rozpoutaly bouřlivé debaty. "Lucie byla skvělá celou dobu, viděli jsme ji ve finále," shodují se mnozí. Rozhodující hlasy ale zajistily jiný výsledek.

Večer přinesl mnoho emocí. Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková si kromě téměř dokonalé cha-chy získali porotu i moderním tancem, který rozplakal Taťánu Drexler i hercovu maminku. Nechyběly ani další silné momenty, kdy například Marta Dancingerová překonala nesoulad se slowfoxem, ale večer uzavřela moderním tancem, za který si s Martinem Prágrem od poroty vysloužili tři desítky.