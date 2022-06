Vdovec po Ivetě Bartošové přiznal nový vztah. Rychtář již přítelkyni požádal o ruku

"Jsem s ní šťastný a přiznávám, že by člověk neměl být sám, protože to člověk vlastně vůbec neumí a škodí mu to. To jsem nevěděl, ale už to vím," řekl o své přítelkyni Ivě Ledvinkové Josef Rychtář deníku Aha!. Že je znovu zadaný, přiznal vdovec po Ivetě Bartošové po osmi letech od chvíle, kdy zpěvačka ukončila svůj život skokem pod vlak.

Nynější vztah přitom trvá už čtyři roky. V současnosti svoje city ale nechce dál skrývat. "Od prvního dne našeho setkání jsem se do ní zamiloval, neměl jsem ale odvahu jí to sdělit, i když jsem byl nesčetněkrát tázán. Teď už jsem to musel ze sebe dostat," prohlásil Rychtář s tím, že plánuje další svatbu. Svou vyvolenou požádal o ruku koncem minulého týdne. "Odpovědi se mi ještě nedostalo, já ale doufám, že bude kladná."

Rychtář také poodhalil, jak k jejich seznámení došlo. Poprvé se prý s prodavačkou z Rakovníka setkal ještě v době, kdy žila Bartošová. Tehdy si k nim Ledvinková na čerpací stanici přišla pro autogram. Vdovec také prozradil, že to byla právě jeho nová partnerka, kdo udělal první krok k jejich současnému vztahu.

"Jednoho dne se mi najednou ozvala Iva, že si na mě na internetu sehnala číslo. Chtěla se vidět, a jestli prý za ní nechci zajet do Rakovníka," řekl a dodal, že si rozumí i jejich početné rodiny. Zatímco Rychtář má dva dospělé syny, Ledvinková má dětí hned pět.

Podnikatele Josefa Rychtáře, který byl několikrát policií obviněn z napadení, vyhrožování nebo pomluvy a byl i odsouzen za způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu, si Iveta Bartošová vzala v roce 2013. O rok později, v den jeho narozenin, spáchala sebevraždu.