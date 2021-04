Popová princezna neměla štěstí v lásce a propadla závislostem. Bartošové by bylo 55

Bývala to nejpopulárnější zpěvačka v 80. a 90. letech, prodávala statisíce alb, vyhrávala hitparády. Přesto Iveta Bartošová neměla pohádkový život. Zmítaná závislostmi na lécích, alkoholu i mužích silných slov se nedokázala vymanit ze zájmu bulváru a poslední léta jejího života sledovala veřejnost její pád téměř v přímém přenosu. Narodila se 8. dubna 1966 v Čeladné, dnes by jí bylo 55 let.