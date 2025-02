Na bruslení venku sice můžeme zapomenout, naštěstí však existují kryté stadiony, kde se lásce k tomuto sportu meze nekladou. A zkusit to může každý, i když na ledě roky nestál. Jako například maminka jednoho z nejlepších hokejistů světa.

To Mahulena Bočanová dává přednost teplu a taky s dcerou vyrazila k moři. Ostatní hosté v jejím ubytování ji ale dohánějí k šílenství.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.