Kdo by si myslel, že život farářky je nudný a plný starých, zaprášených knih, toho by Martina Viktorie Kopecká rychle vyvedla z omylu. Není totiž žádný problém potkat ji například v posilovně.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.