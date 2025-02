V uplynulém týdnu se o slovo přihlásilo pravé zimní počasí, a tak někteří z nás využili příležitosti k venkovním radovánkám na sněhu či ledu. A jinak na tom nebyly ani české celebrity. Jiní se pro změnu rozhodli prchnout k vyhřátému moři. Bez ohledu na počasí ale ve světě pokračují války, které velmi trápí například herečku Evu Holubovou.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.