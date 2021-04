Transgender herec Page poskytl Oprah rozhovor. "Chci bojovat proti lžím," uvedl

Herec Elliot Page po svém coming outu v roce 2014, kdy se definoval jako gay, a pak o osm let později, vloni, se přiznal, že je transgender, se pravděpodobně stal nejznámějším představitelem současné LGBTQ komunity na světě. V rozhovoru pro časopis Vanity Fair ještě před samotnou premiérou rozhovoru u moderátorky Oprah Winfreyové se přiznal, že "cítí hluboký smutek" ze zákonů, které zakazují procedury určené transkomunitě. Věci na pravou míru chce uvést v rozhovoru, který bude k vidění tento pátek na Apple TV.

Slavný herec už prý odmalička věděl, že by se chtěl stát chlapcem. Tehdy ještě ve společnosti vystupoval jako dívka Ellen Pageová. Jak ale v rozhovoru pro Vanity Fair prozrazuje, už v dětství si psal falešné milostné dopisy, na kterých se podepisoval jako Jason. "Nemohl jsem pochopit, když mi řekli: 'Ne, to nejsi ty. Ne, tím nemůžeš být, až budeš starší," vzpomíná Page dnes na dobu kolem devíti let.

To, že Page se chce stát mužem, známý herec v sobě skrýval až do svých 27 let. Krátce před svými narozeninami se v roce 2014 vyjádřil ke své identitě a oznámil, že je gay. Podle jeho slov to znamenalo spoustu času stráveného skrýváním svého autentického já.

V rozhovoru pro Vanity Fair podotýká, že je smutný ze zákonů, které zakazují hormonální terapii i blokátory pubertálních změn pro mladistvé. Rétoriku týkající se této tematiky Page považuje za "toxickou".

Hvězda filmu Juno a herec několikrát nominovaný na Oskara se v březnu objevil na titulce časopisu Time a poskytl do tohoto čísla první rozhovor od dojemného příspěvku na sociálních sítích, že je transgender.

V pátek v pořadu u Oprah Winfreyové se bude poprvé vyjadřovat k tomuto tématu i před televizními kamerami. K rozhovoru svolil zejména proto, že považuje za nutné hovořit o "této hrozné věci, která se děje vůči translidem, zejména transmladistvím," podotkl herec před premiérovaným dílem na Apple TV.

Jak upozorňuje Vanity Fair, první měsíce poté, co Elliot Page přišel se svým příspěvkem k podpoře LGBTQ komunitě a stal se tak nejznámější transgender osobou na planetě, v Americe více než 30 státních zákonodárců navrhlo více než 115 návrhů zákona, které by omezily zdravotní péči a další práva pro translidi, s důrazem na transmladiství. V USA bylo v letošním roce podepsáno již 8 zákonů jdoucích proti požadavkům LGBTQ komunitě a dalších deset čeká na schválení.

Navzdory okolnostem a situaci v Americe Page řekl, že je naplněn "radostí a vzrušením". A pro svůj boj za práva trans lidí chce využít své privilegium, které získal jako herec.