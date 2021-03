Chlapcem jsem chtěl být už od devíti let. Page poprvé od své proměny poskytl rozhovor

Na začátku prosince minulého roku zveřejnil čtyřiatřicetiletý herec na sociálních sítích rozhodnutí, že už není herečkou Ellen Pageovou, ale nově Elliotem Pagem. Při této příležitosti také prohlásil, že je transgender a nebinární osoba a upřednostňuje oslovování v mužském rodě. Nyní se v nové imagi objevil na obálce aktuálního vydání amerického týdeníku Time, kterému také poskytl první rozhovor od své proměny.

Na fotografii, kterou pořídil kanadský transgender fotograf Wynne Neilly, je Page zobrazen v šedé mikině, modrých džínách, teniskách a krátkém sestřihu vlasů. Hvězda seriálu Umbrella Academy v prvním rozhovoru po zveřejnění své proměny řekla, že se "cítila jako chlapec" už od devíti let. Tehdy měl Page poprvé možnost se ostříhat na krátko, což tehdy vnímal jako malé vítězství. "Chtěl jsem být klukem. Ptal jsem se své matky, jestli bych se jím někdy mohl stát," vzpomínal v rozhovoru.



Hollywood mě tlačil do ženské vizáže

Svou fotku z titulky amerického týdeníku sdílel transgender herec i na svém profilu na Instagramu se slovy: "S hlubokou úctou k těm, kteří přišli přede mnou, s vděkem těm, kteří mě podporovali, a velkým zájmem o generaci trans mládeže, kterou musíme chránit, připojte se prosím ke mně a odsuďte zákony proti transsexualitě, odsuďte nenávist a diskriminaci ve všech jejich podobách".

Elliot Page se jako Ellen Pageová narodil v Halifaxu v kanadské provincii Nové Skotsko a od svého dětství si prý vždy sám sebe vizualizoval v imaginárních hrách jako chlapce, daleko od toho, jak ho lidé vnímali - jako dívku. Poté, co si poprvé ostříhal vlasy, si všiml i změny, jak ho vnímalo okolí. Jeho radost ale trvala jen krátce. O několik měsíců později Page získal roli ve velmi úspěšném televizním seriálu Pit Pony, kde hrál dceru jedné kanadské rodiny. Ve filmu musel kvůli svým krátkým vlasům nosit paruku, a když se Pit Pony stal veleúspěšným seriálem, nechával si dorůst vlasy. "Stal jsem se profesionálním hercem v deseti letech," vzpomíná Page. A honba za hereckou vášní se tak stala obtížným kompromisem. "Samozřejmě že jsem musel vypadat určitým způsobem," okomentoval požadavky na hereckou vizáž čtyřiatřicetiletý herec.

Jak přiznal v prvním rozhovoru od zveřejnění proměny, je pro něj těžké mluvit o dnech, které vedly k veřejnému odhalení jeho identity. "Tento pocit vzrušení a hluboké vděčnosti, že jsem se dostal do tohoto bodu, je smíchán se spoustou strachu a úzkosti."

Když minulý rok na svých sociálních sítích hollywoodský herec zveřejnil, že se stává mužem, očekával nejen podporu a lásku, ale také masivní množství nenávisti a transfobie. "To se v podstatě stalo," dodal Page. Co ale nedokázal predikovat, byla ohromná popularita založená na jeho příběhu.

Pageovo oznámení, díky kterému se stal jedním z nejznámějších trans lidí na světě, se bleskovou rychlostí začalo šířit sociálními sítěmi v mnoha zemích světa. V den oznámení získal na svém instagramovém účtu více než 400 tisíc nových sledujících. Byly také publikovány tisíce článků, a dokonce castingoví režiséři oslovili manažera herce s tím, že by bylo pro ně poctou, kdyby Page mohli obsadit do jejich dalšího velkého filmu.

Znechucení nad ženským tričkem

Role v seriálu Pit Pony otevřela Pageovi další kariérní vzestup. Když mu bylo šestnáct, ve filmu Z úst do úst si zahrál mladého anarchistu. To byl po dlouhé době další moment, kdy měl Page možnost si znovu ostříhat vlasy. Tehdy se ale oholil úplně a s touto vizáží se také zúčastnil castingu na thriller V Pasti. Tehdy ho ale lidé z castingu poprosili, aby přišel znovu, ale v paruce.

O dva roky později se ještě pod jménem Ellen Pageová dostal k nízkorozpočtovému filmu Juno, ve kterém hraje nečekaně těhotnou teenagerku. Film mu přinesl Oscara a nominace na BAFTA a Zlatý glóbus. Najednou se stal slavným a v jednadvaceti letech se potýkal se stresem z tak rychlého vzestupu, ale také z toho, jak musel jako herečka vystupovat na veřejnosti. "Dlouhou dobu jsem se nemohl dívat na své fotografie. Bylo pro mě složité se i dívat na filmy, zvlášť na ty, ve kterých jsem hrál ženské role," přiznal Page v rozhovoru pro týdeník Time.

Page tvrdí, že porozumět sobě samému ve všech specifikacích své osobnosti nadále zůstává "prací v procesu". Ale jak podotkl, dostal se nyní do bodu, kdy cítí hluboký pocit zodpovědnosti za sdílení své pravdy. "Extrémně vlivní lidé šíří mýty a poškozující rétoriku - každý den vidíte debatu o naší existenci. Transgender lidi jsou opravdu skuteční," podotýká herec.

Page velice rád natáčel filmy, ale cítil se odcizený od toho, co Hollywood od herců, respektive hereček vyžadoval za standardy. Což potvrdila i Alia Shawkatová, blízká kamarádka a herečka, která tvrdila, že Page prožíval tehdy skutečně těžké časy, když musel splňovat nějaká očekávání, zejména co se týkalo oblékání a "sexy pohledu".

V době, kdy se Page objevil v trhácích jako X-men: Poslední vzdor a Počátek, trpěl depresemi, úzkostí a záchvaty paniky. Nevěděl, jak vysvětlit lidem svůj vnitřní stav. "I když jsem byl herec, jen to, že bych si oblékl tričko s ženským střihem, by mě pohoršovalo," řekl Page v rozhovoru.

Jeho boj za práva transgender lidí a pandemický čas k přemítání

Ještě než se v roce 2014 Page přiznal, že je lesba, měl do té doby pocit, že takové vyznání je vzhledem k jeho kariéře nemožné. V emotivním projevu na konferenci Kampaň za lidská práva mluvil o tom, že je součástí průmyslu, který "klade drtivé standardy" na herce a diváky. Podle něj pořád existují všudypřítomné stereotypy mužskosti a ženskosti, které definují, jak máme všichni hrát, oblékat se a mluvit. "A to nikomu neslouží," dodal herec.

Po svém coming-outu se Page začal na červeném koberci objevovat v oblecích, v roce 2018 si vzal tanečnici Emmu Portnerovou, se kterou se ale počátkem roku 2021 rozvedl. Svou kariéru zaměřil na produkování vlastních filmů s LGBTQ tematikou, například jako Freeheld a My Days of Mercy. A vymínil si nošení mužských outfitů, aby mohl vzít roli. "Rozdíl v tom, jak jsem se cítil před coming-outem a poté, byl obrovský," podotkl transgender herec, který zároveň přiznal, že jeho "diskomfort z vlastního těla" doposud nezmizel.

Izolace způsobená pandemií vedla Page k zamyšlení nad vlastním pohlavím. "Měl jsem hodně času na sebe, abych se opravdu soustředil na věci, kterým jsem se nevědomky vyhýbal." Inspirovali ho transgenderové ikony jako Janet Mocková nebo Laverne Coxová, které našly úspěch v Hollywoodu, přestože žily autenticky.

To Page vedlo k řadě rozhodnutí. Jedno z nich bylo, že požádal svět, aby ho nazýval Elliotem, což bylo jméno, které se mu vždy líbilo. Druhým rozhodnutím bylo, aby se pro oslovení jeho osoby používala mužská zájmena. Dalším rozhodnutím byla operace. Podobně jako další trans lidi i Page zdůrazňuje, že "být trans není jen o operaci". Page ale tento zákrok popisuje jako něco, co mu umožnilo se konečně poznat, když se na sebe podívá do zrcadla. "Úplně mi to změnilo život," řekl. Když zveřejnil svou novinku na svém Instagramu, zotavoval se v tu dobu v Torontu.

Jsem tím, jaké je mé tělo

Druhá část rozhovoru, zveřejněná jako celek v aktuálním čísle týdeníku Time, probíhala krátce po operaci. Page zdůraznil, že operativní zákrok se pro něj stal nejen životní změnou, ale také záchranou jeho života. V této souvislosti Page prosí svět, aby docházelo ke vzdělání o trans lidech. Page v rozhovoru také zdůraznil, že si uvědomil, že má velké privilegium, které se nemusí dostávat každému.

Podle průzkumu USA Trans Survey z roku 2015 u transgender lidí jiné pleti je vyšší pravděpodobnost nezaměstnanosti, obtěžování ze strany policie a odmítnutí lékařské péče. "Moje privilegium mi umožnilo mít prostředky, abych se dostal skrz a byl tam, kde jsem dnes," podotkl Page. "A samozřejmě chci použít toto privilegium a platformu k tomu, abych pomohl tak, jak jen dokážu," dal herec, který zároveň upozornil na to, že po celá staletí Hollywood dělal něco podobného, co se odehrávalo v loňském dokumentu Disclosure společnosti Netflix - transgender lidé jsou na obrazovce zobrazování jako ničemové a stávají se také terčem vtipů. Netflix proto nabídl změnu a v titulcích se u seriálu Umbrella Academy od stejného dne, kdy herecká hvězda sdílela své prohlášení na sociálních sítích, objevuje jméno Elliot Page. "Jsem nadšený, že můžu hrát, nyní jsem tím, kým jsem, ve svém těle," uzavírá Page.