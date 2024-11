Zpěvák Tomáš Klus skončil v nemocnici po bitvě se synem

Víkendový výlet za příbuznými se pro zpěváka Tomáše Kluse nevyvinul zrovna příznivě. Nevinná hra se synem Alfrédem skončila na pohotovosti karlovarské nemocnice a Klus má nohu v sádře.

"Jeli jsme na rodinné setkání a slavení do Karlových Varů a nahoře na Dianě byl sníh. Takže jsem přijal výzvu pana Alfréda (sněhovou kouli do zátylku) a začala řež. Přidali se všichni a v zápalu boje, kdy jsem s nabitou dlaní pronásledoval nezletilého provokatéra lesem, přehlídl jsem díru a stočil svůj kotník do pozice, ve které se mu zoufale nelíbilo," popsal zpěvák svým fanouškům na Instagramu, jak přišel k bolestivému zranění.

Podle svých slov byl ještě schopný z oblíbené lázeňské vyhlídky sejít dolů do města, tam ho ale zaskočila taková bolest, že se rozhodl vyhledat lékařskou pomoc. "Výron a noha velikosti 64. Pár týdnů berle. Dobře, chápu, zpomalit. Zajímavý je si uvědomit, jak člověk jde ráno na hotelu na snídani po svejch a v pohodě a na oběd už je závislej na pomoci bližních. A to je to jenom blbej kotník," zamyslel se Klus, který všem popřál hlavně zdraví.