Herečka Ramba utajila svůj druhý porod. Nečekaně s manželem ukázala dva kočárky

"Ahoj kamarádi. Jsme vám chtěli něco říct (…) Máme dva kočáry. Jsme strašně šťastní, spokojení a máme dvě děti," přiznala dvaatřicetiletá herečka ve videu, které zveřejnila na svém Instagramu, tím tak oznámila, že se jejich rodina rozrostla.

Ve stejném příspěvku ve stories zároveň veřejnosti poděkovala za to, že jim dopřáli prostor a soukromí, aby mohla druhé dítě v klidu přivést na svět a mohli si na novou rodinnou situaci zvyknout.

Stejně jako u narození prvního syna, dvouletého Mikoláše si Ramba většinu informací nechávala pro sebe, a tak neoznámila jméno ani pohlaví nového miminka. To ostatně mělo být překvapením i pro ni a manžela. "Já to nevím, chci si to nechat do porodu, ale doufám, že to někdo nevykecá," řekla vloni. Tou dobou také na Instagramu svoje těhotenství oznámila.

S druhým miminkem by si prý herečka přála zvolnit a minimálně na rok vysadit práci. S prvním synem, kterému říká Slunce nebo Koláček, totiž krátce po jeho narození natáčela pohádku O vánoční hvězdě. Tehdy to prý zvládla jen díky velké pomoci manžela a obou babiček.