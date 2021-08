Těhotná Tereza Ramba překvapila fanoušky: Končí s herectvím?

Podruhé těhotná Tereza Ramba (32) se v úterý pochlubila na sociální síti svým bříškem. Radostnou novinu svěřila svým fanouškům vtipným videem, které natočil její manžel Matyáš Ramba. Těhotenské bříško též ukázala včera na premiéře filmu Deníček moderního fotra, kde hlavní roli ztvárnil herec a režisér Jiří Mádl.

Ramba překvapila fanoušky svým rozhodnutím, že končí s herectvím. Alespoň tedy na nějakou dobu. Ráda by si užila mateřskou dovolenou a od hraní si chce dát delší pauzu.

"Nechtěla jsem své těhotenství oznamovat na premiéře, protože by to bylo jen o mně, a ne o filmu, tak jsme to na sociální síť dali dřív. Naše rodiny a blízcí to samozřejmě věděli, ale pro některé kolegy to bylo asi překvapení. Tohle je určitě moje poslední premiéra, konečně jdu na mateřskou," pověděla Blesku herečka.

"Už se Sluncem (tak říká svému synovi, pozn. red.) jsem si říkala, že si dám mateřskou, ale nevyšlo to, tak teď už opravdu jdu a chci si dát pauzu od hraní," dodala Ramba.