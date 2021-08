Tereza Ramba o pohlaví druhého potomka: Doufám, že to někdo nevykecá

Tereza Ramba si své soukromí hlídá a zveřejňuje jen ty informace, které zveřejnit chce. Herečka dokázala utajit svatbu s manželem Matyášem Rambou i první těhotenství. V roce 2019 porodila syna Mikuláše Rambu, kterému s manželem říkají Slunce. Na začátku srpna letošního roku prozradila, že je opět těhotná.

Pohlaví miminka zatím nezná. "Já to nevím, chci si to nechat do porodu, ale doufám, že to někdo nevykecá," uvedla na festivalu v Karlových Varech Ramba pro Blesk. Její postoj je v posledních letech spíše neobvyklý, většina těhotných žen si pohlaví miminka nechává s nadšením sdělit.

Herečka na festivalu uvedla snímky Betlémské světlo a Docent. Byla rovněž porotkyní Nespresso Talents 2021, unikátní soutěže, která vyzývá tvůrce filmů ke tvorbě příběhů ve vertikálním formátu. Výherkyní se stala Magdalena Jirků s dílem Love Edith.

"Věřím, že příští rok do Varů přijedeme kompletní ve čtyřech a užijeme si to. Je to podruhé, co jsem bez Slunce mimo domov. Má to ale své výhody, protože pořád spím, takže se domů vrátím odpočatá," dodala.