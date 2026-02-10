Sedmnáctiletý syn herce Maroše Kramára o víkendu boural. Nedaleko Sence naboural autem do betonové zdi. Naštěstí nikdo nebyl při incidentu zraněn. Marko přitom ale nemá řidičský průkaz a za volant sedl opilý. „Podrobil se dechové zkoušce, jejíž hodnota byla 1,27 promile,“ uvedla policejní mluvčí Silvia Šimová pro televizi Joj. Jeho slavný otec si uvědomuje, jak vážný problém to je, přesto však stojí za svým synem.
Syn Maroše Kramára promluvil o své nehodě pod vlivem alkoholu
O uplynulém víkendu byl způsobil syn slovenského herce Maroše Kramára nedaleko Sence autonehodu pod vlivem alkoholu. Marko je přitom nezletilý a řidičské oprávnění ještě ani nemá. Nyní se k nehodě vyjádřil.
„Je to můj syn, je mi to líto a chci mu pomoct,“ uvedl na svém profilu na Instagramu. „Marko si uvědomuje svoje mimořádné pochybení a upřímně lituje toho, co se stalo. Za svoje nerozvážné konání bere plnou zodpovědnost a je připraven nést následky. Jako rodiče při něm stojíme a situaci řešíme společně s odborníky s důrazem na ponaučení o zodpovědnosti a bezpečnosti, nejen jeho, ale i kohokoliv, kdo se může dostat do podobné situace,“ myslí si milující otec. Jeho slova potvrzuje i sám nezletilý hříšník, který nyní zveřejnil své prohlášení.
„Chtěl jsem se vyjádřit hned, jak se to stalo, ale kvůli tomu, že trestní řízení je ještě v průběhu, mi bylo doporučeno se jakéhokoli vyjádření zatím zdržet, takže se vám ozývám hned, jak mi to bylo dovoleno,“ říká hercův syn ve videu. „V sobotu ráno jsem byl součástí dopravní nehody, kterou jsem způsobil já. Byl jsem pod vlivem alkoholu a chtěl jsem jen říct, že si opravdu uvědomuji závažnost této situace a jak špatné moje rozhodnutí bylo. Jsem opravdu připravený nést za to veškerou odpovědnost a samozřejmě i všechny následky,“ kaje se Marko.
„Opravdu jsem od sebe nikdy nečekal, že bych byl schopný dostat nejen sebe, ale i svoje kamarády nebo lidi kolem do ohrožení života. Opravdu jsem nikdy netušil, že bych byl něčeho takového schopný,“ přiznává, že celá situace ho zaskočila. „Na jednu stranu mě to děsí, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem si to mohl uvědomit za okolností, kdy se nikomu nic nestalo. Uvědomuji si, že to mohlo skončit mnohem, mnohem hůř a to, že to dopadlo takhle, je z velké části jen štěstí,“ dodal s tím, že doufá, že medializace jeho případu může sloužit jako prevence. „Doufám, že tohle bude varování a ponaučení si neodnesu jen já a kamarádi, kteří se mnou byli v autě, ale každý, který tohle uvidí.“