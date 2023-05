Zažila jsem domácí násilí, přiznala Basiková. Ze vztahu utekla na poslední chvíli

"Bohužel jsem se s tím osobně setkala. Dlouho jsem to nechápala, obelhávala jsem se a dlouho jsem odolávala," prozradila k tématu domácího násilí zpěvačka Bára Basiková, která si bolestné vzpomínky oživila kvůli videoklipu k písni Věštec.

"V písni poukazujeme na domácí násilí. Spolupracujeme i s neziskovou organizací Neodkládej to, kam se ženy mohou obracet v krizových situacích," řekla zpěvačka v rozhovoru pro pořad ShowTime.

Zavzpomínala také na to, jak se s těžkým životním obdobím vypořádala. "Až když se to stupňovalo a gradovalo, tak jsem se jednoznačně rozhodla ze vztahu navždy odejít," uvedla s tím, že v žádném případě nešlo o jejího posledního manžela Petra Poláka.

Sílu jí v té době dodávalo nejbližší okolí. "Kamarádky a okolí, kteří mě přesvědčili, že takto žít nemohu. Hlavně mě ale přesvědčila moje paní doktorka - psychiatrička, která viděla, jak vypadám, kolik vážím. Nebylo jiné řešení. A jsem za to moc ráda, měla jsem to udělat už dávno. Ale lepší je udělat to pozdě než nikdy," myslí si zpěvačka, která je přesvědčená, že obětí agresora se mohou stát i silné ženy a že rozhodně není důvod svůj problém tajit. "Stydět by se měli oni," uzavřela s tím, že je dobré říci si o pomoc.