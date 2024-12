„To je strašná tragédie. Upřímnou soustrast celé rodině,“ vyjádřila lítost Ilona Csáková. „Helenko. Upřímnou soustrast všem Tvým blízkým,“ napsala Alice Bendová. „Až teď mi dochází, jak je život křehkej, že ze dne na den to může bejt všechno úplně jinak. S Helčou jsem na koncertech vždycky rád pokecal o životě, co je novýho a vždycky ke mně byla hrozně přátelská. Hrnou se mi slzy do očí. Myslím na její rodinu, a hlavně na Helču, tak ať je tam nahoře hezky s dalšími anděly,“ svěřil se zpěvák Pavel Callta.