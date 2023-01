Zrušte tu svatbu! Koho na cestě k oltáři zastavila nevěra, pomluvy nebo astrolog

Když už se dostanete do fáze, kdy rozesíláte svatební pozvánky, jste už hodně blízko oltáři. Ani to ale neznamená, že ke svatbě dojde. Své o tom vědí třeba herci a bývalí snoubenci Demi Mooreová a Emilio Estevez. Pokud jste mladá hollywoodská herečka, jejíž sláva stoupá strmě nahoru, může se vám stát, že prostě neunesete zájem médií o váš den D a veselku zrušíte. O tom by mohla vyprávět Julia Robertsová, která na poslední chvíli ucukla ze svatby s Kieferem Sutherlandem. Nebo prostě svatbu jen odložíte, protože nevěsta je těhotná (Karlos Vémola, Bohuš Matuš) a bylo by toho na ni moc.

Vaše svatební plány ale může překazit i covid nebo astrolog. Více se dozvíte v naší galerii.