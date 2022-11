"Vypadá jako holčička!" Bohuš Matuš je nadšený, že jeho žena podstoupila plastiku

Muzikálový zpěvák Bohuš Matuš si pochvaluje výsledek plastické operace, kterou podstoupila jeho o třicet let mladší manželka. "S novým nosem vypadá jako holčička, vypadá na deset let. Opravdu jí to sluší," řekl Matuš pro Extra.cz.

Pár oslaví 6. prosince druhé narozeniny dcery Natálie. A nevylučuje, že k ní přibude sourozenec. "Chtěli bychom miminko, moc bych si přál syna, ale podle mě my starší muži neumíme chlapečky, takže to asi bude další holčička. Ale to mi nevadí. Hlavně chceme, aby Natálka měla parťáka," prozradil zpěvák.

Rodinu teď každopádně čeká stěhování. "V prosinci se stěhujeme do většího. Všichni se moc těšíme, především Natálka, že bude mít svůj vysněný pokojíček," říká Matuš.

Bohuš a Lucie se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde on zpíval. Patnáctiletá dívka k němu prý tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob. Matuš nejprve Lucii na veřejnosti prezentoval jako svou fanynku, později kamarádku a pak přítelkyni. Před dvěma roky se jim narodila dcera, loni se vzali.