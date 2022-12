Herecké dvojice, které spojil dabing: Bez těchto hlasů si neumíte filmy představit

Dabing je samostatný umělecký obor, který se musí umět. Aby na plátně či televizní obrazovce ožila hollywoodská hvězda s českým hlasem a vše do sebe dokonale zapadalo, je třeba najít takového umělce (dabéra), který se s postavou dokonale ztotožní.

Zdaleka nejde jen o hlasovou podobnost. Dabér se musí naladit také emočně, "strefit" se do hercovy energie, dechu a celkové situace uvnitř filmu, stejně jako do pohybu úst i nepatrných pauz v mluveném projevu. Hlas zkrátka musíte postavě na plátně či obrazovce "věřit", nesmí vás rušit a vůbec by vás nemělo napadnout, že zní nějak podivně.

Víte, že... V Československu se první dabovaný film objevil v roce 1933. Šlo o americký snímek režiséra H. C. Raymakery Na stopě. České znění bylo dílem Miroslava Geberta, který filmové dialogy sám přeložil, namluvil většinu rolí, nastříhal a celkově upravil do finální podoby. Výsledek byl však velmi nedokonalý.

Je-li dabing skutečně špičkový, pak vám v porovnání s originálem může připadat "zapůjčený" hlas dokonce lepší. V této souvislosti vzpomeňme na famózní výkony nezapomenutelného Františka Filipovského (1907-1993), který v mnoha filmových snímcích dokonale namluvil francouzského herce Louise de Funèse.

František Filipovský získal in memoriam v roce 1994 cenu za celoživotní mistrovství v dabingu. Od následujícího roku se ceny za český dabing (Ceny Františka Filipovského) udělují v několika kategoriích; vyhlášení vítězů se každoročně koná třetí zářijovou sobotu v Přelouči, umělcově rodném městě.

Kteří čeští herci obvykle propůjčují svůj hlas kolegům z Hollywoodu, najdete v naší grafice.