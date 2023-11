Simona Stašová prozradila, jaká je tchyně a jaká bude babička

Ve svém životě se herečka Simona Stašová chce obklopovat jen milými lidmi a zažívat jen příjemné věci. To se jí během letošního roku dařilo. A podle jejích slov jedním z nejlepších momentů byl svatba jejího syna Vojty. "Ano, to byl jeden z nejkrásnějších dnů v mém životě. A to nejen proto, že jsem vedla svého syna Vojtu k oltáři, což je nezapomenutelný zážitek, ale taky proto, že jeho Helenku znám už osm roků a je to dnes už moje nejmilejší dcera. Že jsem viděla, jak se objímají moji dva synové a jaký výraz mají v očích," rozpovídala se Stašová pro iDnes.cz.

Stašová je také naprosto nadšená z toho, jakou partnerku si její syn pro život vybral. I když prý nesouhlasí s tím, že by si byla se svou novou snachou v něčem podobná. "Skoro v ničem. Ona je dokonalá, krásná, milá, chytrá, pracovitá… Snad jsme si podobné jen v tom, že je to hodná holka a že miluje Vojtíka. A že už teď nosí moje příjmení. I to je nádherný pocit," říká herečka s tím, že se svým synům snaží neplést do života. Vždycky prý čeká na to, až se ozvou s tím, že by ji chtěli vidět.

Po svatbě logicky následuje otázka na založení rodiny. I v tom má dcera herečky Jiřiny Bohdalové jasno. Na to, až se dočká vnoučat, se velmi těší. "Budu babička ze všech babiček ta nejbabičkovatější," má Stašová jasno.