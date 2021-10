Vlastní koně, slepice či lvy. Jaké domácí mazlíčky si slavní domů pořídili?

Simona Stašová, Dagmar Havlová, Vladimír Polívka, Jana Plodková a další hvězdy se rozhodly do svého života přizvat domácího mazlíčka, díky kterému vědí, co je to bezmezná zvířecí láska.

Majitelé čtyřnohých miláčků se nejčastěji rozdělují na dva tábory - na tábor milovníků koček a tábor milovníků psů. Lidé milující pejsky často nemůžou vystát kočky a naopak. Najdou se však i celebrity, pro které byla obyčejná zvířata málo a pořídily si exotické šelmy.

Kdo ze slavných se vydal tradiční cestou a pořídil si běžné domácí zvířátko a kdo si na zahradu koupil dravou šelmu? Podívejte se do naší grafiky.