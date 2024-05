Simona Krainová se na OnlyFans odmlčela, i když podle ní to dobře vydělává

Pro modelku a podnikatelku Simonu Krainovou je Dominikánská republika už nějaký čas druhým domovem. "Je to krásný místo, já Dominikánu miluju," tvrdí Krainová, která tam s manželem, podnikatelem Karlem Vágnerem ml., začala stavět i dům.

Vzdálenost od České republiky brala modelka jako výhodu, ačkoli jedním dechem dodává, že pracuje prakticky všude. "Tu práci, kterou dělám, dělám i tam, online, což je obrovská výhoda," říká. V exotickém kraji ovšem není až tak známou tváří jako tady u nás, a tak mohla i maličko vypnout. "Nechyběla mi věčná pozornost."

Množství práce i potřeba si trochu odpočinout vedly k tomu, že práce na platformě OnlyFans, nechvalně proslulé provokativním až pornografickým obsahem, ustoupila do pozadí. "Je pravda, že jsem to trošku utlumila," přiznala Krainová pro Blesk.

"Rozjížděla jsem teď nějaké projekty a chtěla jsem si trošku od toho odpočinout. Není to tak, že bych to úplně vypnula, mám v plánu teď nějaké projekty pro OnlyFans dělat, protože je to platforma, která dobře vydělává, a já jsem spokojená s tím, co tam dávám," rozpovídala se. "Akorát jsem potřebovala mít takovou minipauzu, protože jsem si potřebovala odpočinout celkově od všeho. Takže jsem fakt dělala jenom věci, které jsem musela dělat. A jinak jsem to na chvilku odložila k ledu."

"Myslím, že ti fanoušci tam pořád jsou, za co jsem ráda a možná jsem je trochu víc 'roztoužila'," směje se Krainová. "Píšou mi, 'tak co teda, Simčo?'"