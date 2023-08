Nejen Krainová na OnlyFans. Nahotou na Instagramu provokují i tyto české celebrity

"Mám řadu krásných fotek od skvělých fotografů, jak z minulosti, tak nové, o které bych se s vámi ráda podělila, ale tady to bohužel nejde," svěřila se Simona Krainová na svém Instagramu poté, co oznámila, že část svých příspěvků přemisťuje na OnlyFans. Webová stránka je známá provokativním obsahem, který často zachází do sfér pornografie.

Krainová trvá na tom, že má v plánu sdílet umělecké akty, které administrátoři Instagramu často odstraňují z obavy, že by mohly pobouřit část veřejnosti. Některé slavné české ženy čelí podobným potížím, když chtějí na svých sítích zveřejnit poněkud dráždivější příspěvky.

