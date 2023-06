Rok od verdiktu Depp vs. Heardová: oba našli útočiště v Evropě. Kdo chystá comeback?

Byl to nejsledovanější soudní proces v dějinách. Minulý rok od 11. dubna do 1. června probíhalo jednání mezi Johnnym Deppem a jeho bývalou manželkou Amber Heardovou, která jej obvinila z domácího násilí. Důkazy se nakonec obrátily proti ní. Co se za poslední rok změnilo?