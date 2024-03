Režisér Magnusek slaví, že váží 119,8 kilogramu. Od července shodil čtvrt metráku

Fotografii osobní váhy, která ukazuje 119,8 kilogramu, zveřejnil na svém Instagramu režisér Tomáš Magnusek. Hmotnost, z které by valná většina lidí nadšená nebyla, režiséra těší. Bylo totiž hůř.

"Když jsem se vážil na moje narozeniny (7. července - pozn. red.) v loňském roce, váha byla 144,8. Nikde jsem o tom nemluvil. Jen moji nejbližší o tom vědí. Vzhledem k tomu všemu, co mě letos čeká, jsem začal od listopadu opět cvičit a pracovat na tom, co už jsem jednou zvládl. Posílám váhu ze současnosti," okomentoval fotku režisér.

Tomáš Magnusek už jednou radikálně zhubl, a to během pandemie, kdy se ze 180 kilogramů dostal na obdivuhodných 99 kilogramů. Pak ale následovalo období, kdy zase začal nabírat. "Původně jsem vážil 180 kilogramů, pak jsem to stáhl na 99 kilogramů a aktuálně mi ručička váhy ukazuje 130 kilogramů. Štve mě to, ale bojuji a nevzdávám se," říkal Magnusek ještě na podzim.

Režisér si je vědom toho, že jeho boj s nadváhou vyžaduje nekonečné úsilí. Svůj status totiž končí slovy: "To není vytahování. Za rok může být zase všechno jinak. Je to pro mě nekonečný boj. Cely život bude. Jedeme dál."