Kvůli roli riskovali své zdraví. Dokázali shodit i více než 30 kilo, aby ji získali

Není lehké ztvárnit vše, co si režiséři vymyslí. Nejde však jen o to vžít se naplno do své postavy, často jde i o skutečnou proměnu, kterou provází například extrémní hubnutí. Třeba Tom Hanks a Chris Pratt museli kvůli vysněné roli překročit i svoje vlastní hranice a sáhnout si na samé dno.

Některé celebrity zažily i přesný opak, když kvůli herecké roli museli nějaké kilogramy nabrat. Neustálé "cpaní se" jídlem si vyzkoušela třeba herečka Renée Zellwegerová kvůli roli Bridget Jonesové nebo herec Jared Leto, který se od rána do večera ládoval zmrzlinou se sójovou omáčkou.

Podívejte se do galerie, co všechno slavní herci a herečky podstupují kvůli herecké roli.