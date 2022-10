“Chci být hubená jako děti v Africe, ale bez těch much.” Nejhloupější výroky celebrit

Věděli jste, že Japonsko je v Africe? To asi nikdo, dokud to nevyslovila zpěvačka Britney Spearsová. Není ale zdaleka jediná, komu to před novináři pořádně ujelo. Téměř legendárním už se stalo prohlášení zpěvačky Mariah Carey o tom, že africký dětem závidí to, jak jsou hubené, pouze by k tomu nechtěla mít hlad a nemoci, se kterými se musejí potýkat.

Pobavte se v galerie tak trochu na cizí účet.