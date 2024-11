Radek Banga bude poprvé otcem. Oznámil to ve vánočním klipu

Netradiční způsob, jak oznámit světu, že se ve dvaačtyřiceti letech poprvé stane otcem, zvolil zpěvák Radek Banga. "Přišlo mi skvělé se s fanoušky podělit o tuto velkou novinu skrze videoklip," prozradil k tomu zpěvák, jenž se na miminko těší s manželkou Veronikou, s níž žije už patnáct let. A i díky ní si oblíbil vánoční svátky.

"Jako dítě jsem Vánoce neměl rád, u nás se to bohužel kvůli tátovi moc neslavilo," přiznal už před časem Banga s tím, že jeho otec byl násilník. Stejný příběh vypráví i ve svém klipu. A modrou ozdobičkou na vánoční stromek ve tvaru kočárku naznačil, že do rodiny přivítají chlapečka.

"Díky Verunce mi došlo, o kolik jsem celých těch 27 let přicházel. Dnes je to naopak něco, na co se celý rok moc těším. S manželkou společně pečeme cukroví, vyrábíme věnec i zdobíme stromek. Baví mě ta vánoční atmosféra a pohoda, kdy se celá rodina sejde, povídáme si, hrajeme hry a posloucháme koledy," vyjmenovává zpěvák to, co ho na Vánocích těší nejvíc. Materiální dárky jsou tak sice příjemným bonusem, to pravé kouzlo v nich ale nespočívá.