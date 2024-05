"Jsem z generace, kdy vyhrávala přirozenost." Kateřina Průšová promluvila o OnlyFans

Miss České republiky z roku 2002 Kateřina Průšová nedávno oslavila 40. narozeniny. Svou modelkovskou a mladistvou vizáž si ovšem zdařile udržuje zdravou životosprávou.

"O mně je známé, že je pro mě sport životním stylem. Dneska už musím říct, že nedokážu sníst všechno jako v mládí, protože ten metabolismus se zpomaluje, ale snažím se o sebe starat, dobře, pravidelně spím, nepiju moc alkoholu, hodně se starám o pleť kvalitní kosmetikou. Jako normální ženská, žádné extrémy," prozradila svá tajemství pro eXtra.cz. Není to ovšem tak, že by žila přímo asketicky; někdy si dovolí třeba i pizzu v noci.

"Modeling jsem vrcholově dělala do třiceti. Celý život jsem se hlídala, ale ve čtyřiceti se na mě nemůže nikdo zlobit, že si chci život i užívat," směje se Průšová. A ačkoli se může pochlubit ukázkovou figurou, na rozdíl od svých kolegyň, jako je Simona Krainová, nemá v plánu založit si účet na OnlyFans, platformě známé kontroverzním, často až pornografickým obsahem.

"Jednoznačně mohu říct, že ne," razantně odmítla takové návrhy. "Zaprvé by mi to neprošlo doma a zadruhé mě to nikdy nenapadlo - nejsem zas takový střelec, že bych se takhle ukazovala veřejně. Není to nic pro mě."

Jelikož se soutěže Miss účastnila již před víc než dvaceti lety, všímá si rozdílů mezi svou a současnou generací mladých žen. "Musím říct, že já jsem úplně jiná generace než dnešní holčiny, které se hlásí do Miss," konstatovala. "Za nás nebyl internet, sociální sítě a vyhrávala přirozenost. V té době to Miloš Zapletal tak chtěl. Dřív holky nemohly mít upravená prsa nebo změněný obličej. Dnes jsou ta kritéria jiná, je to na té organizaci, co povolí a co ne. Za nás to tak nebylo. Jsem ráda, že jsem z generace, kdy vyhrávala přirozenost."

Úskalí trendů v podobě zkrášlujících aplikací vnímá také Průšová velice intenzivně. "Ten FaceApp si může dovolit ženská čtyřicet plus, ale všechno s citem. Když už máte ten Instagram a živíte se tím, mělo by to být trošku důvěryhodné pro vašeho fanouška. Nikdo z nás nedává na Instagram úplný reál po ránu. Chcete se líbit, chcete dávat hezký obsah," dodává smířlivě s tím, že ona sama nechce své fanoušky "strašit" fotkou bez make-upu. Takovou sdílela prý jen jednou, a to jen proto, že se akorát dobře vyspala.

Zkrášlování přes různé filtry si podle ní vybírá daň i na opačném pohlaví. "Dneska to mají chlapi těžký," povzdechla si. "Když chtějí jít na rande, najdou si holku z Instagramu, a když na to rande přijdou, vidí tam někoho jiného. Opravdu proti tomu nic nemám, ale vše s citem."