Pro manžela cokoliv. 75letá Partonová se nechala vyfotit na titulku časopisu Playboy

Oblíbená country zpěvačka a nositelka ceny Grammy Dolly Partonová fanoušky opět přesvědčila, že přestože jí je pětasedmdesát, nebrání jí nic v tom, aby na sebe oblékla ikonický kostýmek zajíčka.

Poprvé se na obálce prestižního časopisu Playboy objevila v říjnu 1978, když jí bylo 32 let. Na svá úspěšná léta nostalgicky zavzpomínala a obleček si znovu vyzkoušela. "Pravděpodobně si říkáš, proč jsem takhle oblečená. No, to je k narozeninám mého manžela," začala ve videu na Instagramu vysvětlovat svůj neobvyklý outfit.

Před časem zpěvačka prohlásila, že až jí bude pětasedmdesát let, ráda by si focení pro Playboy zopakovala. Své přání znovu pózovat v časopise vyslovila v březnu 2020 během rozhovoru pro 60 Minutes Australia. "Nemám v plánu odejít do důchodu. Právě mi bylo 74 let, plánuji být znovu na obálce časopisu Playboy," prozradila v rozhovoru. Na otázku, zda by pózovala ve stejném kostýmu, který měla před 43 lety, odpověděla: "Možná! Pravděpodobně bych ho mohla znovu použít. Prsa jsou stále stejná," zavtipkovala.

Partonová ve videu prozradila, že její manžel původní obálku Playboye vždy miloval, proto k jeho narozeninám nechala vytvořit vlastní titulní stranu. "Pamatujete si, že jsem před časem řekla, že bych chtěla pózovat pro časopis Playboy, až mi bude 75 let? No, pětasedmdesát už mi sice je, ale časopis už neexistuje," pokračovala.

"Snažila jsem se vymyslet něco, co by ho potěšilo. Po 57 letech si stále myslí, že jsem sexy kočka, což se mu nebudu pokoušet rozmluvit," dodala. Nakonec sama zorganizovala focení, oblékla si kultovní obleček zajíčka Playboye a zapózovala před objektivem. Z fotografií měl její devětasedmdesátiletý manžel velkou radost.