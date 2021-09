Jak to bylo s opatrovnictvím Spearsové? Rozkrytí kauzy slibuje nový dokument Netflixu

Nový dokumentární film by se měl soustředit na téma velmi netradičního opatrovnictví zpěvačky ze strany jejího otce Jamese, který byl jejím poručníkem 13 let. Nepředpokládá se však, že by ve snímku aktivně vystupovala sama Britney, která v posledních letech přicházela do styku s médii jen velmi málo.

Začátkem září došlo v celém případu k velkému obratu, když James Spears požádal soud o ukončení opatrovnictví, připomněl týdeník The Variety. "Paní Spearsová si přeje ukončení opatrovnictví a věří, že se se životem zvládne popasovat sama. Pan Spears věří, že by měla dostat tuto šanci," napsal v žádosti advokát zpěvačky.

Britney Vs. Spears bude už druhým letošním dokument o popové hvězdě. V únoru se dostal k divákům snímek Framing Britney Spears (v češtině jako Osvoboďte Britney Spears), který se soustředil zejména na hnutí fanoušků Free Britney. Ti tehdy usilovali o to, aby zpěvačka se vymanila z opatrovnictví svého otce, jelikož podle nich v něm byla proti své vůli.

Během toho, co se nový dokumentární film připravoval, se situace kolem Britney Spearsové výrazně zdramatizovala. Zpěvačka totiž absolvovala 23. června tohoto roku první veřejné slyšení u soudu v Los Angeles. Řekla tehdy, že se v opatrovnictví cítí zneužívaná a že pro zachování svého duševního zdraví potřebuje povolení, aby mohla poskytnout rozhovor, v němž může být vyslyšena.

Tvrdila například také, že má v sobě nitroděložní tělísko, které by si chtěla nechat odstranit, aby mohla znovu otěhotnět, ale že jí blíže nespecifikovaný "tým" nedovolí jít k lékaři.

Do nuceného opatrovnictví se Britney Spearsová dostala v roce 2008, kdy o něj James Spears požádal kvůli obavám o její duševní zdraví a potenciálnímu užívání návykových látek. Nejdříve byl zpěvaččiným poručníkem jen dočasně, později se jím ale stal na dobu neurčitou. Nyní spravuje i dceřin majetek v hodnotě téměř 60 milionů dolarů.

