Dala si zvětšit zadek a je po kremaci. "Katespirace" dosahují nové úrovně absurdity

Pozvolný návrat princezny Catherine zpátky do veřejného života spustil na sociálních médiích doslova šílenství, které je živnou půdou pro mnoho konspiračních teorií.

Více než polovina Britů se setkala s konspiračními teoriemi o tom, proč se princezna Catherine neobjevuje na veřejnosti, ale důvěru v královskou rodinu to nenarušilo. Vyplývá to z průzkumu společnosti YouGov provedeného pro server Sky News. Manželka následníka trůnu Williama je pod drobnohledem britských médií od své lednové operace břicha. Princezna se od zákroku stáhla z veřejného života, kvůli čemuž se na internetu začaly šířit spekulace o tom, co s ní je.

Princezna byla o víkendu spatřena u farmářského obchodu ve Windsoru, vyplývá to z videa, které v pondělí zveřejnil bulvární list The Sun. Dvaačtyřicetiletá Catherine se od Vánoc neobjevovala na oficiálních akcích a v lednu strávila dva týdny v nemocnici poté, co podstoupila blíže neupřesněnou operaci břicha. Ke spekulacím přispěl také incident z minulého týdne, kdy přední světové zpravodajské agentury stáhly fotografii princezny Catherine s dětmi, kterou zveřejnil Kensingtonský palác, a to kvůli podezření, že s ní bylo manipulováno. Princezna později na síti X uvedla, že snímek upravila, a omluvila se za způsobený zmatek.

Prozradila o sobě dost?

Průzkum ukázal, že 51 procent lidí na internetu vidělo konspirační teorie o tom, co se s Catherine děje, 44 procent řeklo, že ne, zatímco pět procent si nebylo jisto. Z průzkumu také vyplývá, že více než třetina lidí (36 procent) si myslí, že královská rodina zveřejnila příliš málo podrobností o operaci. Kensingtonský palác uvedl pouze, že se nejednalo o rakovinu. Přibližně 41 procent si myslí, že Catherine a William zveřejnili správné množství informací, a pět procent se domnívá, že jich bylo příliš mnoho.

Lidé se obecně domnívají, že oznámení Buckinghamského paláce o tom, že král Karel má rakovinu, bylo provedeno lépe. Uvedlo to 64 procent z nich. Celkově se ale zdá, že důvěra v královskou rodinu zůstala nenarušena. Téměř každý desátý člověk (devět procent) uvedl, že princezně z Walesu důvěřuje méně - ale stejný počet lidí jí důvěřuje více. Mnohem více lidí - 68 procent - tvrdí, že jejich názor se v posledních měsících nezměnil. Důvěra v krále je na tom lépe, neboť jen pět procent lidí říká, že mu důvěřuje méně, zatímco 11 procent tvrdí, že mu důvěřuje více. Většina, 72 procent, uvádí, že se jejich názor nezměnil.

Důvěra v královnu Camillu v posledních měsících vzrostla o devět procent - zatímco vévoda a vévodkyně ze Sussexu si pohoršili. Ani v tomto případě ale většina svůj názor nezměnila. Společnost YouGov provedla online průzkum mezi 2081 dospělými od 15. do 17. března.

Konspirační teorie ohledně Catherine pravděpodobně nepoleví, přestože již byla spatřena na veřejnosti, podotkla agentura AP. "Síla a legitimita monarchie pramení z její viditelnosti," řekla AP historička Anna Whitelocková. Viditelnost je podle ní "smlouvou mezi panovníkem a jeho lidem". "Jakmile se objeví informační mezera, lidé ji zaplní. A mohou ji zaplnit poměrně rychle, když máme tak rychle se pohybující mediální prostředí," dodal Simon Yates z Liverpoolské univerzity.

Na to, co se o princezně šíří, se podívejte dále.