Princezna Catherine o víkendu s manželem nakupovala. Vypadá dobře, tvrdí svědci

Princezna Catherine nebyla na veřejnosti spatřena od konce loňského roku. Důvodem je fakt, že se v lednu podrobila nespecifikované operaci břicha a od té doby se zotavuje v soukromí. Na základě toho se ale začaly šířit nejrůznější spekulace o jejím zdravotním stavu. Těm je ale, zdá se, konec.

Deník The Sun uvedl, že o víkendu se princezna spolu s manželem, princem Williamem, vypravila do obchodu s lokálními farmářskými potravinami Windsor Farm Shop asi kilometr od jejich domova Adelaide Cottage. Další zákazníci, kteří je tam potkali, se rozhodli respektovat jejich přání a nefotografovat. Přesto ale tisku poskytli svědectví.

"Po všech těch fámách, které se šířily, jsem byl ohromen, když jsem je tam viděl. Kate byla nakupovat s Williamem a vypadala šťastně a dobře," popsal jeden z nakupujících. "Děti s nimi nebyly, ale je to opravdu dobré znamení, že je dost zdravá na to, aby zašla do obchodu," dodal optimisticky.

Dále se na veřejnost dostalo přesvědčení jednoho z palácových informátorů o tom, že princezna Catherine o svém stavu bude veřejnost osobně informovat na jednom z veřejných vystoupení. "Pokud to udělá, bude to právě takhle," myslí si zdroj a dodává, že kdy se tak stane, není jasné. "Udělají to, až se budou cítit připraveni. Čekal bych, že to bude její rozhodnutí na základě vlastního instinktu. Rozhodně s tím nebudou spěchat."

Palác původně uvedl, že se princezna na žádných oficiálních událostech neobjeví dříve než v květnu. Nyní se však zdá, že by se mohla účastnit bohoslužby během Velikonoc.