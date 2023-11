Šéfkuchař Kašpárek se mění před očima. Zhubl už 15 kilo a chtěl by shodit ještě deset

Porotce soutěže MasterChef se v létě odhodlal k zásadní změně životního stylu. Spousta práce a především zdravotní problémy ho přiměly zvolnit tempo a hlavně zhubnout.

"Dávám si teď dohromady zdraví. Začal jsem pod dohledem kondičního trenéra cvičit a dal jsem si předsevzetí. A myslím si, že to je reálné, že chci za čtvrt roku shodit dvacet kilo," prozradil v srpnu Radek Kašpárek.

A jak to s ním vypadá po třech měsících? Kašpárek nepolevil! "Každé ráno vstávám v pět hodin ráno a docházím do sportovního centra makat pod dohledem kondičního trenéra. A patnáct kilogramů už jsem dostal dolů," pochlubil se michelinský kuchař.

I když je Kašpárek na sebe právem pyšný a cítí se skvěle, v nastaveném režimu hodlá pokračovat. "Tím ale nekončím. Moc rád bych do konce roku dostal ještě deset kilogramů dolů. Pokud se to povede, budu naprosto spokojený, když se k tomu alespoň přiblížím, bude to také skvělé," řekl pro ŽivotvČesku.cz.