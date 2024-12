Petru Jandovi selhalo srdce. "Děti mi zachránily život," říká zpěvák

Jen před pár týdny musel zpěvák Petr Janda podstoupit akutní zákrok, při kterém mu lékaři pomocí elektrického výboje srovnali fibrilaci srdce. Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít nějaké potíže. „Koukal jsem v neděli dopoledne na něco v televizi a najednou se mi začalo dělat zle. Pořád se to zhoršovalo a zhoršovalo, až už to bylo opravdu nesnesitelné. Děti to viděly, tak volaly záchranku," popsal Janda, jak k dramatické situaci došlo.