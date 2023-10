Herečka Pavla Beretová v pubertě sešla z cesty. Padla i facka a trojka z chování

"Já jsem byla hodné dítě, ale pak přišla puberta, no, a ta byla divoká," řekla Pavla Beretová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Projevovalo se to třeba tím, že začala kouřit už ve třinácti letech. A to nikoli potajmu, někde u popelnic, ale rovnou v dětském pokojíčku: "Když jsem šla do pubertálního období vzdoru, tam nebyl prostor pro diskusi. Co se dělo, to se dělo a nikdo na mě nemohl, takže já jsem si v těch 13 zapálila doma. V pokojíčku," uvedla herečka.

Rodačka z Ostravy zároveň přiznala, že tenkrát přišla i facka. Výchovný efekt ovšem neměla. "To cigáro odletělo a já si zapálila nový," popsala svou rebélii. Intenzivní období, během kterého dostala vyhazov ze školy, trojku z chování a dvě nedostatečné, naštěstí netrvalo moc dlouho. "Potom to vlastně přešlo, řekla jsem si, že tohle mě úplně nebaví, že to nemá smysl," prozradila Beretová.

A tak se ocitla na biskupském gymnáziu, což byla jediná škola, kde ji se zmíněnými škraloupy byli ochotní vzít. "Tenkrát mi strašně pomohla moje zlatá maminka, která tam volala. A já jim pak řekla, že jsem sešla z cesty… Prostě mě vzali," zavzpomínala herečka.