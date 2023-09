Nesvačilová v Osadě maskovala těhotenství: "Rubalová není těhotná, ona je tlustá"

Druhou řadu Osady dotočila Petra Nesvačilová začátkem loňského září a její dcera Jasmína se narodila v říjnu. Je tedy jasné, že na ní těhotenství bylo vidět. To se často řeší tím, že "otěhotní" i filmová postava. S Helenou Rubalovou, kterou Petra hraje, to ale bylo jinak: "Helena těhotná není, ve scénáři se to udělalo tak, že je ve druhé řadě prostě tlustá."

V rozhovoru pro iDNES si pak Petra pochvaluje, že solidárně s ní ztloustl i její seriálový partner Radek Holub. Vědomě to ale nebylo. "No, tak řekněme, že přibral nějak podvědomě, abychom byli jako manželský pár oba takoví plnější," dodala se smíchem herečka, která bere těhotenství a mateřství jako krásné kouzlo, a tak se k němu jako ke kouzlu chovala. "Myslím, že má co nejdéle zůstat tajemstvím. Takže jsem Radkovi Bajgarovi až tři týdny před jarním začátkem natáčení oznámila, že jsem ve čtvrtém měsíci."

Režisér jí zprvu nadšeně pogratuloval, pak mu ovšem začalo docházet, že Petra bude během natáčení "hodně těhotná". Každopádně to dobře dopadlo, a to nejen díky zmíněnému Radku Holubovi, ale i kostýmům, kameramanovi a vlastně celému štábu. "Nakonec se všechno povedlo, vždyť v jednom z dílů, to už jsem byla v osmém měsíci, se i jakoby plazím po zemi," uzavírá Petra Nesvačilová.