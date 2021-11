Osahávání, nucený sex i vyhrůžky elektrošoky. Psychiatr Cimický čelí dalším obviněním

Nejprve se ozvala zpěvačka Jana Fabiánová. Neuvedla sice jmého sexuálního predátora, popsala ale zkušenosti s obtěžováním ze strany konkrétního psychiatra. Dcera herečky Nadi Urbánkové o své zkušenosti promluvila v říjnovém dílu televizního pořadu 13. komnata.

"Na druhém sezení mě ve své ordinaci sexuálně napadl. Použil i násilí a já jsem se mu vytrhla a utekla jsem. Byla to velká rána pro moji důvěru v systém lékařství a možná i v muže," vyprávěla Fabiánová v pořadu České televize.

O tom, že ji obtěžoval právě Cimický, se veřejnost dověděla až z jejího facebookového profilu, kde reagovala na zprávu, že se prezident Miloš Zeman rozhodl psychiatrovi při příležitosti 28. října udělit státní vyznamenání. "Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi," zdůraznila Fabiánová s tím, že jí v době incidentu nebylo ani 23 let.

"Mlčela jsem mnoho let, protože mě tehdy moje matka, paní Naďa Urbánková, varovala před důsledky zveřejnění celé situace a rizikem pomsty od agresora. Fakt, že se Cimický rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl," napsala zpěvačka v příspěvku, který ze sociální sítě posléze smazala.

Její přiznání ovšem dodalo odvahu dalším pacientkám, které se u dnes třiasedmdesátiletého Cimického v minulosti léčily a měly s ním podobnou zkušenost jako Fabiánová. Svědectví tří žen, které si přály zůstat v anonymitě, přinesli první listopadovou neděli reportéři z pořadu 168 hodin na České televizi.

"Když jsme se s panem doktorem rozloučili a domluvili se na další schůzce, vrhnul se na mě se slovy: 'Neboj, já tě zase naučím líbat.' Než jsem se nadála, měla jsem jeho jazyk v puse. Byl to šok. Věřila jsem mu jako lékaři, ale nebrala jsem ho jako přítele, od kterého bych chtěla, aby mě třeba i objímal," svěřila se jedna z psychiatrových bývalých pacientek.

"Ležela jsem na lehátku, dal mi tam řadu jehliček a pustil relaxační hudbu. Chvíli jsem ležela a pak ke mně přišel a začal mě hladit po prsou. Ptal se mě, jestli se mi to líbí. Pak jsme spolu stáli v místnosti, on si mě k sobě přitáhl, začal mě líbat a dávat mi jazyk do pusy. Nedovedu zpětně říct, jak dlouho to trvalo, ale bylo to dost dlouho na to, abych z toho byla vyřízená," přiblížila další z klientek.

Jedna z pacientek se pokusila o sebevraždu

Obě zmíněné situace se podle žen měly odehrát v 90. letech, kdy docházely do Cimického ordinace v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. K tomu, aby o nich po letech promluvily veřejně, je podobně jako Fabiánovou přimělo právě prezidentovo rozhodnutí udělit Cimickému medaili. Samotný lékař nejprve reagoval pouze na obvinění ze strany zpěvačky a jakékoli pochybení popřel.

"Jednoznačně odmítám jakékoli nařčení, které proti mně bylo vzneseno na sociální síti. Ženu, která mě obvinila, jsem znal, léčila se u mě, a já samozřejmě nemohu sdělovat žádné bližší informace. Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci," uvedl Cimický.

Třetí z žen, které o svých zkušenostech v pořadu 168 hodin promluvily, se u psychiatra léčila ve druhé polovině 80. let, kdy byla čerstvě plnoletá. Cimický ji podle jejích slov postupně přinutil k tomu, aby ho uspokojila rukou i orálním sexem, a vyhrožoval jí, že kdyby o tom s někým mluvila, mohl by ji poslat na elektrošoky. "Celou hospitalizaci jsem byla nucená být mu k dispozici," přiznala psychiatrova bývalá pacientka.

"Nakonec jsme spolu spávali pravidelně, každý den. Hrozně jsem se bála cokoli říct a pokusila jsem se o sebevraždu, protože jsem nevěděla kudy kam. Jak se mi zhoršovaly úzkostné a panické stavy, řekla jsem si, že než žít takhle tak radši nebudu vůbec existovat. Takže jsem se podřezala," odvyprávěla žena svůj příběh.

Kvůli obviněním ze zneužívání skončil v Bohnicích

Poté, co svědectví Fabiánové vyvolalo vlnu dalších obvinění, Cimický s novináři odmítá mluvit. Pouze opakuje, že si žádného profesního selhání není vědom. Nařčení ze sexuálního obtěžování přitom bylo důvodem, proč psychiatr v roce 1996 po 15 letech skončil na pozici primáře socioterapeutického a rehabilitačního oddělení v Bohnicích, jak reportérům potvrdil jeho tehdejší nadřízený Zdeněk Bašný.

"Bylo to po podání dvou výpovědí, které zněly velmi věrohodně a popisovaly podobné praktiky, o nichž se teď mluví v médiích. Kolega Cimický ale všechno popřel," řekl Bašný. Po svém odchodu z bohnické léčebny psychiatr otevřel centrum duševního zdraví Modrá laguna, kde působí dodnes.

Novinář Josef Chuchma navíc v reakci na otevření kauzy ve svém komentáři pro stanici ČT art napsal, že Cimický v minulosti sexuálně zneužíval také své studentky. "Moje tehdejší přítelkyně Barbora K. studovala střední zdravotnickou školu v Praze 8, nedaleko Libeňského zámečku, kde Cimický vyučoval. Říkala mi, že si zval studentky 'zdrávky' na takzvané konzultace k sobě do Bohnic a tam je osahával pod záminkou 'praxe'," upozornil Chuchma.

"Nevěřícně jsem to vyprávění tehdy poslouchal, vyptával jsem se, jak to provozuje, ale tím to také bohužel skončilo. Tehdy to nikdo neřešil. Jedna ze spolužaček mé přítelkyně s Cimickým opakovaně spala. Minimálně ve třídě, která tam maturovala v roce 1981, tohle všechno bylo veřejným tajemstvím," dodal novinář. Pokud Miloš Zeman od svého plánu neodstoupí, vyznamená Cimického na začátku příštího roku.

Mohlo by vás zajímat: Sexuální obtěžování? Nesmíme si na to zvykat, Uzel je lidový bavič, říká socioložka