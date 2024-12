Pavel Novotný prohrál soud s Kateřinou Kristelovou. Musí jí zaplatit odškodné

Starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný se dlouhodobě netají svou averzí vůči osobě moderátorky Kateřiny Kristelové, kterou považuje za slavomanku, která by proto, aby se o ní psalo, udělala cokoliv. Dlouhodobě se o ní vyjadřoval na svých sociálních sítích, za což ho ona pohnala před soud. Ten nakonec vyhrála.

"Soud uzavřel, že jednotlivé v žalobě popsané útoky na žalobkyni byly žalovaným provedeny ve zlém úmyslu, přičemž toto jeho jednání po dlouhou dobu a významným způsobem zasahovalo do osobnostní sféry žalobkyně," píše se v soudním dokumentu, který na základě informačního zákona získala redakce iDnes. Soud také tvrdí, že syn baviče Petra Novotného Kristelovou dlouhodobě virtuálně šikanoval. A to minimálně od roku 2009, nejvíce však v letech 2017 až 2019.

"Chci, aby byla v rozvalinách, chci, aby neměla na jídlo, já chci, aby hryzala kůru," řekl o ní například v roce 2019 v jednom streamu na sociálních sítích. Jindy ji také označoval za esenciální čisté zlo, manipulativní narcistní sociopatku nebo "článkokopku" a tvrdil, že "v jejím hodnotovém žebříčku je ještě nad zdravím, rodinou, dítětem, penězi - článek". Novotný také tvrdil, že Kristelová manipuluje se svým daňovým přiznáním a krátí tak daně. Soudkyně má za to, že Novotný se moderátorku z osobní nenávisti pokusil zničit, ať už vulgárnímu urážkami nebo výroky, které byly buď zčásti nebo zcela nepravdivé. "Šlo i o tvrzení sice pravdivá, ale zasazená do dehonestačního kontextu s úmyslem žalobkyni co nejvíce poškodit. Žalobkyně sice byla a je osobou pohybující se na veřejnosti v mediálním slova smyslu, je proto osobou veřejného zájmu, ale není povinna snášet výsměšná, diskreditující, a navíc ničím nepodložená obvinění a urážky," píše soudkyně Alena Jelínková.

Za to všechno Novotnému soud uložil omluvu a také Kristelové přiřkl odškodné ve výši 100 tisíc korun. Moderátorka, která u soudu prohlásila, že útoky Novotného trpěla nejen ona na osobní a pracovní úrovni, ale také její nezletilá dcera, které se ve škole posmívali, přitom původně požadovala osminásobek. Rozsudek není pravomocný a bylo podáno odvolání.

Novotný vytáhl nůž před ruskými reportéry. "Vás nechám žít, Lavrov bude viset" (rok 2019)