Patricie Pagáčová ukázala svého nového partnera. "Jsem zamilovaná," přiznala

Ke spekulacím, že po rozchodu s manželem Tiborem Pagáčem, se kterým má dceru Bibianu, už není herečka Patricie Pagáčová sama, se až dosud odmítala vyjádřit. Nyní už je však zcela jasné, že v jejím životě má místo nový muž.

Svou novou lásku naprosto neplánovaně ukázala novinářům na akci v Brně, kam společně vyrazili. "Myslela jsem si, že jde o akci bez přítomnosti médií, jinak bych se asi lépe připravila," povzdechla si herečka, když jí došlo, že nový vztah už před veřejností neutají. Nakonec s mužem, který se představil jako Alex i zapózovala.

"Věděla jsem, že nějaké fotky by stejně vznikly," vzala situaci prakticky Pagáčová, jež už se na paparazzi snímcích s novým přítelem stejně objevila. "Víc bych o něm ale říkat nechtěla. Jen to, že je to můj přítel," ukončila debatu s tím, že je ale momentálně zamilovaná.