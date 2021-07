Čekám trojčata, řekla Paris Hiltonová. Těhotenství pak popřela, dítě bude po svatbě

V lednu letošního roku se dědička hotelového impéria a influencerka Paris Hiltonová přiznala, že se svým současným snoubencem Carterem Reumem podstupuje umělé oplodnění. Nyní jí všichni chtěli blahopřát, ale Hiltonová těhotenství popírá.

Web Page Six citoval své zdroje, ale dědička hotelového impéria ve svém podcastu This Is Paris radostné novinky popřela.

"Probudila jsem se a dostala jsem asi tři tisíce textových zpráv. Všechny moje iPhony vybuchly - všech pět - a všichni mi blahopřáli a měli ze mě obrovskou radost," napsala Paris s tím, že na mateřství se těší. Poté co zažertovala, že čeká trojčata, dodala: "Vlastně si dělám legraci. Nejsem těhotná - zatím ne. Čekám, až bude po svatbě."

Hiltonová naznačila, že tyto zprávy mohly vzniknout kvůli tomu, že si nedávno v restauraci v Malibu vzala push-up podprsenku ze své nové řady spodního prádla.

Blondýnka se nyní připravuje nejen na svatbu, ale i na velkou premiéru svého nového pořadu o vaření. První série šesti epizod Cooking with Paris bude mít na Netflixu premiéru letos 4. srpna.