Paris Hiltonová přiznala, že podstupuje umělé oplodnění. Mohu mít dvojčata, říká

Známá influencerka, celebrita a dědička hotelového impéria 39letá Paris Hiltonová prozradila, že se svým současným přítelem podstupuje umělé oplodnění. Ráda by přitom měla rovnou dvojčata - kluka a holku. O své nové životní etapě promluvila v podcastu The Trend Reporter with Mara, jak informoval britský DailyMail.

K nápadu ji přitom podle jejích slov přivedla její dobrá kamarádka Kim Kardashianová, sama matka čtyř dětí, z nichž dvě se narodily díky náhradní matce. Hiltonová, které bude v únoru čtyřicet let, se přitom se současným přítelem Carterem Reumem, zakladatelem sítě restaurací M13, dala dohromady teprve před rokem.

"Je to můj vysněný kluk. Pořád mluvíme o svatbě a vybíráme jména pro děti," uvedla Hiltonová. "Podstupujeme umělé oplodnění, takže bych si mohla vybrat i dvojčata - kluka a holku," dodala.

Moderátorce podcastu Maře Schiavocampové řekla, že podstoupila několik odběrů vajíček. "Bylo to těžké, ale vím, že to stálo za to. Absolvovala jsem již několik takových sezení," přiznala americká celebrita. Dodala také, že i díky jejímu podporujícímu a milujícímu partnerovi to bylo o něco snazší.

Rodina je smyslem života

"Nemohu se dočkat dalšího velkého kroku ve svém životě a toho, že konečně budu žít reálný život. Protože si myslím, že mít děti a rodinu je smyslem života," sdělila Hiltonová. Přiznala také, že dosud nenašla nikoho, s kým by rodinu založit chtěla a kdo by si tolik její lásky zasloužil. S Carterem Reumem se ale vše změnilo.

Paris Hiltonová je již několikanásobnou tetou, její starší sestra Nicky má dvě dcery, její bratr roční holčičku. Nicky Hiltonová o své sestře dříve prohlásila, že bude skvělou matkou. "Sama Paris je jako dítě, proto si myslím, že bude jednou skvělou mámou," uvedla s tím, že její dcery vnímají svou tetu jako panenku.

Britský deník připomíná, že dědička hotelového impéria si bude ve svém domě muset udělat místo na případný přírůstek. Společně s ní totiž její sídlo v Beverly Hills obývá již sedm psů a kočka.

Hiltonová dříve hledala jen dárce spermií

Hiltonová o touze mít jednoho dne děti promluvila již v loňském dokumentu This Is Paris vysílaného na YouTube. A britský list připomíná, že o dětech mluvila již v roce 2018 poté, co se rozešla se snoubencem Chrisem Zylkou. Plánovala se stát svobodnou matkou a hodlala si najít toho správného mužského dárce spermií.

"Hledá anonymního dárce, který vypadá velmi dobře, má vysoké IQ a pochází z dobré rodiny," citoval tehdy svůj zdroj magazín Heat. "Paris si myslí, že být svobodnou matkou se hodí k její imagi byznysmanky, která zvládne, cokoliv si zamane, a muže k tomu nepotřebuje," dodal.

Dědička hotelového impéria, influencerka a kdysi známá skandalistka oslaví 17. února čtyřicátiny.