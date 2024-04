O jeho nevěře se dozvěděla v nemocnici z novin. Shakira hledala důkazy prý i v džemu

Po jedenácti letech společného života a dvou společných dětech oznámili Shakira a fotbalista Gérard Piqué v červnu 2022 rozchod. A ačkoli se zpočátku snažili působit civilně, zpěvačka zanedlouho odhalila, že za to mohla Piquého nevěra.

To, že se něco děje, jí podle zdrojů z okolí prý bylo jasné už nějakou dobu. Podezřelé jí mělo být to, že když se vrátila domů z turné, zjistila, že v lednici chybí její oblíbený jahodový džem. Na tom by nebylo nic zvláštního, jenže jak věděla, její dlouholetý partner tuto pochoutku ze srdce nesnášel. V domácnosti byla obvykle jediná, kdo z něj ujídal, a tak v ní vzniklo určité podezření.

Na tuto historku prý vytvořila narážku i ve svém videoklipu Te Felicito, kde otevře lednici a v ní má hlavu svého (v klipu pouze hereckého) partnera. Tyto domněnky ale nakonec zpěvačka popřela, i když detailům nevěnovala nijak zvláštní pozornost. Podle vlastních slov na nevěru svého tehdejšího partnera přišla nakonec jinak.

O nevěře se dozvěděla v nejhorším možném čase

"Všechno se stalo tak najednou. Můj domov se hroutil, přes tisk jsem zjistila, že mě podvádí, navíc v době, kdy byl můj otec na jipce," zavzpomínala pro magazín People na těžké období.

Dvojice se poznala v roce 2010, kdy Shakira natáčela videoklip k hitu Waka Waka, hymně FIFA - Mistrovství světa ve fotbale. V tom čase tvořila už deset let pár se svým manažerem Antoniem de la Rúa, synem argentinského exprezidenta. Piquému ovšem zcela podlehla, předešlému partnerovi dala sbohem a brzy otěhotněla. Dvojice měla nakonec dva syny, Milana a Sachu.

Právě kvůli nim ji mrzí, že je jejich rozchod vystavený takové pozornosti. "Jsem na očích veřejnosti a naše povolání není jako každé jiné. A je to těžké nejen pro mě, ale také pro mé děti. Opravu náročné," svěřila se s tím, že věřila v pravou lásku na celý život. Její rodiče jsou totiž spolu už přes půl století a báječně jim to klape.