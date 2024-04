Kvůli podnikání s džemy si z vévodkyně Meghan tropí legraci i Češi

Manželka britského prince Harryho Meghan se za každou cenu snaží najít svou cestu na výsluní. Nedávno ohlásila založení nové značky American Riviera Orchard, která má v plánu nabízet sortiment domácího zboží. To má zahrnovat produkty do domácnosti, včetně jedlých pochoutek, ale také výrobky jako příbory, nádobí a ubrusy, v plánu jsou prý i kuchařky.

Podle zdrojů z okolí tuto značku připravovala vévodkyně přes rok a jedná se o věci, které jsou "blízké jejímu srdci". Markleová se ještě za svobodna ráda prezentovala jako gurmánka a nadšená kuchařka. Přesto její první pokus nedopadl úplně dobře.

"Takové přípravy a Meghan má k debutu jen jednu položku? A k tomu se jedná o jahodový džem. K nezaplacení," zněl hned jeden z prvních sarkastických komentářů pod článkem bulvárního amerického webu Page Six. "Z Kensingtonského paláce po podomní prodej džemu," přidal se tam další.

Svůj ostrovtipný náhled na nový byznysplán outsiderské aristokratky přidali i čeští diskutéři. V diskusích pod články i na sociálních sítích se to sarkasmem jen hemží. "Možná by jí Blanka Milfaitová mohla poradit, jak se s ní dostat Karlovi III. na stůl!" zmínila jedna z komentujících úspěšnou českou podnikatelku, která podniká s marmeládou a zásobuje i britskou královskou rodinu.

Podobných podnikatelů má Česko hned několik, ať už reálných, nebo fiktivních. "Možná by jí mohla poradit Terezka Kostková, ta coby Petra Tejkalová taky vaří v seriálu džemy a marmelády," vzpomněla si na postavu ze seriálu Jedna rodina další diskutující. Té ovšem byznys zkrachoval.

Další zase přirovnali Meghan k teleshoppingové legendě Horstu Fuchsovi. A mnohým jiným vrtalo zase hlavou, proč vévodkyně propaguje jahodový džem s kupkou citronů v pozadí, nikoli s jahodami. Z ostudy má kabát také kvůli olupující se etiketě, chybějícím informacím o složení a ovoci, ze kterého se vyrábí, místě balení a dalších záležitostech, které by měl obsahovat. Spojené státy mají možná jiné zákony než Evropská unie, ale i podle amerických čtenářů se jedná o zásadní detaily, které by měl popis produktů obsahovat, a pokud chybí, hraničí to s nezákonným prodejem.