"Nic nevyhodím," říká herečka Iva Janžurová. Sama si na sebe i šije

Před několik dny herečka Iva Janžurová zahajovala výstavu legendárního komiksu Zelený Raul. A nebyla tam náhodou, tvorbě komiksů, jak sama řekla, se tak trochu věnuje.

"Mám doma spoustu tužek, barviček, štětců, papírů a už několik desítek let se chystám malovat. Vždycky mi šlo kreslení a už jako dítě jsem uměla vystihnout podobu, ale to všechno zůstalo ladem. Jen tu a tam něco nakreslím," rozvyprávěla se herečka s tím, že svá výtvarná díla si nechává pro sebe a své nejbližší.

"A tuhle jsem pro jednoho kamaráda nakreslila komiks a pak jsem to poslala Štěpánovi, když jsem věděla, že budu zahajovat výstavu, tak aby věděl, že jsem z oboru," vysvětlila se smíchem, že s autorem Zeleného Raula, výtvarníkem Štěpánem Marešem, se zná z doby, kdy dělal plakát k jednomu z jejích divadelních představení.

Výtvarné nadání však není jediné, které Janžurová má. "Já hrozně ráda šiju," řekla v rozhovoru pro časopis Vlasta. Na vernisáž výstavy pak dokonce dorazila ve vlastnoručně ušitém kabátku.

Přesto móda není nic, čím by byla posedlá. "V poslední době se vůbec nemůžu dostat do žádného obchodu, natož k návrhářkám, abych si objednala nějaký šaty. I na festival do Karlových Varů jezdím až druhý den, abych nemusela chodit po červeném koberci," vysvětlila.

"A protože já nikdy nic nevyhodím a říkám si, že se to ještě může hodit, tak si říkám, že ještě prohlédnu všechny svoje zásobárny a nějaké svoje starší modely vytáhnu na světlo," dodala herečka ke svému osobitému stylu oblékání.