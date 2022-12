Dostaly roli přes postel? Herečky, které se zamilovaly do režisérů, čelí předsudkům

"Je to velká nevýhoda. Vím to z vlastní zkušenosti. Málokterý režisér si vás pak obsadí. Nedovedete si představit, co jsem občas zažívala na castinzích. Jak mi to někteří dávali najevo, jak to bylo ponižující," posteskla si například herečka Petra Martincová, jak se k ní chovali kolegové poté, co se stala partnerkou režiséra Jaroslava Soukupa. A není jediná, i další kolegyně potvrzují, že jim partnerský život v práci často spíše škodí.

