Nevyšlo jim to ani podruhé. Jennifer Lopezová a Ben Affleck směřují k rozvodu

V roce 2004 to byl jeden z nejsledovanějších hollywoodských párů. Zdálo se, že to byla přílišná pozornost médií, která Jennifer Lopezovou a Bena Afflecka rozdělila těsně před ohlášenou svatbou. Oba pak založili rodiny s jinými partnery, ani jednomu z nich to ovšem nevyšlo. Když se dali v roce 2021 znovu dohromady, vypadalo to, že je to přímo řízení osudu.

Tento dojem posilovala i Lopezová, která přišla v tomto roce s megalomanským filmovým dokumentem Největší milostný příběh všech dob. Ze svého vztahu s Affleckem se pokusila vytvořit prodejní artikl, bylo to ovšem fiasko nejen po umělecké, ale i finanční stránce. A zdá se, že neblahý dopad to mělo i na její manželství. Herec dával totiž jasně najevo, že s takovým sdílením soukromí nesouhlasí. Jeho žena totiž v dokumentu nechala zveřejnit i jejich privátní korespondenci, a to navíc bez jeho souhlasu.

Podle zahraničních médií se pár na veřejnosti objevuje čím dál méně. Na velkolepou akci Met Gala dorazila Lopezová sama a působila podrážděně. Podle informací z okolí se Affleck už i vystěhoval z obrovitého společného sídla s dvanácti ložnicemi a 24 koupelnami, který dvojice považovala za svůj vysněný domov.

"Směřují k rozvodu, a pro jednou za to nemůže Ben," prozradil médiím zdroj z okolí. Dvojice docházela i na párovou terapii, ale ani ta není všemocná. "Ben věří v terapii do jisté míry a je ochoten se zúčastnit s otevřenou myslí, i když tento proces nenávidí," uvedl magazín InTouch. "Nikdy nebude měřit úspěch tohoto manželství podle toho, co se děje v kanceláři terapeuta."

Ohledně jejich vztahu vládne v jejich okolí skepse. "Nikdy se nepřestanou milovat, ale ona ho nemůže ovládat a on nemůže změnit ji. V žádném případě to nemohlo vydržet."