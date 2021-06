"Nevěřím, že někdo dokáže být věrný." Frühlingová se s manželem shodla na polyamorii

Zpěvačka Iva Frühlingová vydala novou píseň s názvem Moralisté, ve které podporuje paralelní milenecké vztahy. Vychází tak ze své zkušenosti - se svým manželem se dohodla, že si vzájemně dovolí mimomanželské vztahy.

Osobnější přístup ke své tvorbě začala mít zpěvačka již u předchozí písně Tik Ťak, kde se vyzpívala ze svých mateřských pocitů. V nové písni naopak vypráví o nestandardním manželství. "Fotky v sítích tajně křičí, naše těla nejsou ničí", začíná její nová píseň Moralisté.

O životnímu stylu, ve kterém osoba žije v několika milostných vztazích, se zpěvačka v pořadu Showtime rozpovídala. "Nevěřím, že někdo dokáže být věrný dvacet, třicet nebo padesát let," řekla v rozhovoru pro pořad Showtime. Nechtěla řešit tajné dopisování, vypínání telefonu a následné schovávání. S manželem se domluvili, že si vše rovnou řeknou a nemusí tak řešit podobná dramata. Polyamorie je přístup ke vztahům, kdy za předpokladu, že všichni zúčastnění o tom vědí a souhlasí, je možné mít více milostných vztahů zároveň.

Zakázané ovoce chutná nejlépe

Manželé chtěli předejít hádkám, a proto oba s polyamorií souhlasili. Jak ale zjistili na vlastní kůži poté, co si nový životní styl navzájem dovolili, už nejde o takový adrenalin. "Mě vlastně nejvíc bavilo, že je to tajné," přiznala otevřeně zpěvačka.

Celou dobu žila Frühlingová s partnerem v klasickém vztahu, ale oba se v něm necítili dobře. "Ani jeden z nás takový není. Potom, co jsem veřejně na sociálních sítích řekla, jak to doma máme, jsem se dost bála reakcí. Naopak jsem však díky tomu zjistila, že spousta lidí to má stejně jako my," řekla. "Dlouhodobě udržitelné to je. Alespoň pro nás to tedy funguje," dodala zpěvačka, která je s manželem třináct let.

Životní styl polyamorie je čím dál tím oblíbenější. Jednou z nejznámějších českých propagátorek je modelka Daniela Zálešáková, která žila se starším partnerem a zároveň partnerkou. Ke kontroverznímu typu svazku se přiznala i herečka Tereza Těžká z filmu V síti i hudebník Voxel (Václav Lebeda).

