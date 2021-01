Herečka z dokumentu V síti žije v polyamorním vztahu. Nejde nám jen o sex, tvrdí

Herečka Tereza Těžká na Instagramu přiznala, že žije v polyamorním vztahu. Na fotce je s manželem Honzou a jejich partnerkou Áňou. K příspěvku přidala hashtagy jako polyamorie, láska, vztah či trojice.

Trojice společně natočila přes hodinu trvající video, ve kterém vysvětluje principy soužití polyamorie i to, jak to v praxi mezi Terezou, Honzou a Áňou funguje. "Je to životní styl, touha žít v několika milostných vztazích se souhlasem všech zúčastněných, kdy všichni jsou s tímto faktem v pohodě," tvrdí herečka.

Podobný vztah nepovažuje za nevěru, ta podle ní probíhá za zády toho druhého, který o intimním poměru partnera nemá tušení. "Nebo je tolerována pod nějakým nátlakem, například nechcete, aby vás partner opustil, a necháte ho dělat si, co chce," dodává.

Těžká zdůrazňuje, že principem polyamorie rozhodně není jen uspokojování sexuálního apetitu. "Poly znamená více nebo mnoho a amory znamená láska. Všechny vztahy, které mám, jsou opravdu vážné. A to se všemi závazky. Jsou to opravdu naprosto plnohodnotné vztahy, neberu žádný z nich na lehkou váhu," sdělila ve videu.

"Například z nás tří lidí jsou vytvořené čtyři různé vztahy. Já a Honza, já a Áňa, Honza a Áňa. A my tři dohromady jsme také jeden úplně samostatně fungující vztah," vysvětluje.

"Umím si představit, že polyamorní vztah může být pro někoho skutečně ideální forma partnerství," říká psycholog David Janík, podle kterého je otázkou, zda takový vztah může fungovat dlouhodobě.

"Klade velké nároky na důvěru, pevnost vztahu, upřímnost vůči sobě i ostatním a na soulad mezi tím, co cítím, říkám a dělám. Připravený nemusí být jen vztah, ale především člověk samotný. Měl by mít vyjasněno, jakou má motivaci k takové formě vztahu, jaké jsou jeho vědomé nebo nevědomé pohnutky. Určitě se vyplatí vše nejprve prozkoumat, než by ublížil sobě nebo ostatním," dodává.

Mohlo by vás zajímat: Nevěra není vada, nejsme stavěni na jeden vztah